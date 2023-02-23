أخلاقنا الجميلة.. الصديق وقت الضيق (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، الصديق وقت الضيق.

ويعد الصديق هو مركز الأمان الذى يلجأ إليه صديقه، ولكن يجب أن تكون علاقة الصداقة قائمة على الإخلاص والوفاء والحب ولا يؤثر عليها بعد المسافات أو قربها.

وللصديق بعض الحقوق التى يجب الحفاظ عليها، فمن حق الصديق على صديقه وأهمها أن يحفظ غيبته أمام الناس، وأن يُرشده دائمًا إلى الخير، كما يكون له معينا وقت الشدة ووقت اللين.

وتتعدد وجبات الصديق على صديقه ومن بينها:

-الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

-المشاركة فى الأفراح والأحزان.

-حفاظ الصديق على أسرار صديقه والصدق فى القول.

-الوقوف بجانب الصديق وقت الشدة ومساعدته قدر المستطاع.

-معاملة الصديق برفق ولين.