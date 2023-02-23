القاهرة الإخبارية- أسباب فرض رسوم شهرية عند توثيق الحسابات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال المهندس بلال الحفناوى، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن توثيق الحسابات على "فيس بوك" و"إنستجرام" أمر جديد، ولها أسباب ظاهرية أعلنتها الشركة وأسباب أخرى مخفية حسب رأى الخبراء.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية": "توثيق الحسابات تعطى أهمية للحفاظ على الحساب وانتهاكه واختراقه، فهناك فرق بين عمل توثيق بآلية توثيق، وأن يكون الحساب مسجل بهوية مستخدم، فكل حساب يتم توثيقه برقم الموبايل أو الإيميل، وهو توثيق لتأكد من وجود شخص حقيقى وليس روربوت، أما الجديد فهو ربط الحساب بهوية شخص معروف له هوية وطنية".

وتابع: "المستفيدون والمهتمون بهذا التوثيق هم المطورون والمؤثرون فى مواقع التواصل، لأنهم يحققون أرباحا من حسابات فيس بوك، ويهتمون بوجود حساب موثق بأسمائهم، كما أن تسجيل الحسابات بهوية حقيقية يمنع تهكيرها".

واستطرد: "التوثيق سيكون له أثر مالى وستستفيد منه الشركة، وسيكون هناك أثر على المستخدمين، فالمؤثر يدخل له دخل شهرى من الإعلانات والمشاركات على السوشيال ميديا، وكذلك هناك مجموعات كبيرة تجنى أرباح من هذه الإعلانات، لذك فكرت شركة ميتا فى توثيق الحسابات كشركة وتستفيد بدخل شهرى يتراوح بين 12 دولارا و15 دولارا، وسيكون دخل الأرباح خلال عام 2024 تقريبا 1.7 مليار دولار".