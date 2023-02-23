القاهرة الإخبارية- المفوضية الأوروبية تقرر منع تطبيق «تيك توك» على أجهزتها

جدة - نرمين السيد - وصرح مسؤول لصحيفة "بولتيكو"، اليوم الخميس، أن خدمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للمدير التنفيذى فى الاتحاد الأوروبى، أصدرت أوامر لجميع الموظفين، بحذف التطبيق من الأجهزة الرسمية، والأجهزة الشخصية التى تحوى تطبيقات متعلقة بالعمل.

وأُرسل طلب حذف التطبيق المملوك للصين عبر البريد الإلكترونى، إلى مسؤولى الاتحاد الأوروبى، صباح اليوم الخميس.

وطُلب من الموظفين حذف التطبيق فى أقرب وقت ممكن، وفى موعد لا يتجاوز 15 مارس، ويهدف الإجراء إلى حماية بيانات وأنظمة المفوضية من تهديدات الأمن السيبرانى المحتملة.

وفى نوفمبر الماضى، اعترفت TikTok بأنه يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين فى جميع أنحاء العالم.

وجاء الاعتراف بعدما كشفت مجلة "فوربس"، أن التطبيق كان يستخدم للتجسس على الصحفيين.

وحُظر TikTok مؤخرًا على الأجهزة الحكومية فى الولايات المتحدة، وعلى الرغم من عدم اتباع أى حكومة أوروبية للخطى الأمريكية، إلا أن المسؤولين الهولنديين نصحوا بعدم استخدام التطبيق الصينى.