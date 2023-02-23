الصين تعلن عن أهم 6 اكتشافات أثرية فى عام 2022

جدة - نرمين السيد - وأشارت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الخميس، إلى أن من بين المواقع المكتشفة فى ست مناطق على مستوى المقاطعة، يُعتقد أن اثنين ينتميان إلى العصر الحجرى الحديث وآخر إلى العصر البرونزى.
ويقع اكتشافان فى منطقة المقبرة الملكية والآثار المحيطة بها فى أطلال "ين" التى يعود تاريخها إلى أسرة شانج (1600-1046 قبل الميلاد)، وموقع فرن الخزف من أسرة شيا الغربية (1038-1227 قبل الميلاد).
ويتصدر القائمة موقع من العصر الحجرى القديم يضم بقايا البشر القدامى والحيوانات والأدوات الحجرية التى اكتشفت فى مقاطعة هوبى بوسط الصين، كما عثر فى هذا الموقع فى ديسمبر 2022 على جمجمة متحجرة تُعتبر جمجمة الإنسان المنتصب الأكثر اكتمالا من بين التى تم العثور عليها فى أوراسيا الداخلية وتعود إلى هذا العصر.
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