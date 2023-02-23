جدة - نرمين السيد - وكتب فادى إبراهيم عبر "فيسبوك": "أختى الصغيرة إنجى راحت السما .. ربنا اختار إنها ترجعله وهى صغيرة ويرحمها من وجع المرض". وكشف أن موعد صلاة الجنازة اليوم، فى تمام الساعة 1 ظهرا، بكنسية السيدة العذراء مريم أرض الجولف. وفاز فادى إبراهيم مؤخرا بجائزة أفضل مذيع راديو، فى استفتاء دير جيست 2022، حسبما أعلن حساب الراديو على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك. ويقدم الإعلامى فادى إبراهيم برنامج "لسه الصبح" من الأحد للخميس فى تمام الساعة الـ 10 صباحا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة شقيقة الإعلامى فادى إبراهيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.