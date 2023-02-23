جدة - نرمين السيد - وحرص واتساب على الكشف عن أبرز مزاياه الجديدة وهى " النشرات الإخبارية أو newsletter"، والتى تساعد المستخدمين على متابعة الأخبار المفضلة. وتسمح تلك الميزة للأفراد بمتابعة أخبار الأشخاص المفضلين أو المسؤولين أو السياسيين أو المنظمات الصحية. وتستهدف تلك الميزة عرض المعلومات مباشرة للفرد، من خلال اختيار من يريدون متابعتهم والمحطات المفضلة لهم داخل التطبيق. ولكن تلك الرسائل ليست محمية بطريقة التشفير من طرف إلى طرف end-to-end encryption لأن هذه الرسائل ستكون مصممة لترسل من شخص واحد إلى عدد كبير جدا من الأشخاص المشتركين، كما يكون رقم المرسل مخفى عن المشتركين. وتتوفر تلك الميزة لدى مستخدمى واتساب فى الإصدار التجريبى 2.23.5.3 من "WhatsApp Messenger" لنظام تشغيل أندرويد وهى قيد التطوير حاليا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميزة جديدة من واتساب لمتابعة الأخبار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.