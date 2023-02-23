بحضور الحبيبات السابقات.. صدمة عروس فى حفل زفافها

جدة - نرمين السيد - ولكن لم تستمر فرحة الشاب الصينى "تشين سونج" طويلا حتى حضرت 10 فتيات يحملن لافتة "نحن حبيبات تشين السابقات"، وذلك بعد وعدهن بالزواج حتى تركهن.

وأشارت التقارير إلى أن واحدة من الفتيات علمت تفاصيل موعد زواجه، وتواصلت مع الفتيات السابقات وخططوا لتدمير ذلك اليوم.

واعتقدت العروس منذ البداية أنها مزحة حتى أيقنت أنهن صديقاته القدامى، لذا حاولت مغادرة الحفل وتركه.

وكشف العريس لحبيبته عن تصرفه السيىء تجاه تلك الفتيات، مؤكدا لها أنه حرص على تغيير حياته وذاته منذ فترة طويلة مبتعدا عن تلك الأفعال الطائشة كلها.