- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ولكن لم تستمر فرحة الشاب الصينى "تشين سونج" طويلا حتى حضرت 10 فتيات يحملن لافتة "نحن حبيبات تشين السابقات"، وذلك بعد وعدهن بالزواج حتى تركهن.
وأشارت التقارير إلى أن واحدة من الفتيات علمت تفاصيل موعد زواجه، وتواصلت مع الفتيات السابقات وخططوا لتدمير ذلك اليوم.
واعتقدت العروس منذ البداية أنها مزحة حتى أيقنت أنهن صديقاته القدامى، لذا حاولت مغادرة الحفل وتركه.
وكشف العريس لحبيبته عن تصرفه السيىء تجاه تلك الفتيات، مؤكدا لها أنه حرص على تغيير حياته وذاته منذ فترة طويلة مبتعدا عن تلك الأفعال الطائشة كلها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحضور الحبيبات السابقات.. صدمة عروس فى حفل زفافها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.