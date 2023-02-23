تقارير: ميتا تخطط لـ تسريح مزيد من الموظفين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، الأمريكية يقال إن الجولة الجديدة من عمليات التسريح تؤثر "بشكل غير متناسب" على الأدوار غير الهندسية، ويبدو أن الرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج "ينوب عن الموارد البشرية والمحامين والخبراء الماليين وكبار المديرين التنفيذيين" لوضع خطط لتقليص التسلسل الهرمى داخل الشركة.

أقالت ميتا ما يقرب من 11 ألف عامل، أو 13% من القوة العاملة العالمية، فى نوفمبر 2022، وفى ذلك الوقت، أشارت الشركة إلى الإفراط فى التوظيف والظروف الاقتصادية الكلية السيئة لتسريح العمال.

قد تنبع الجولة الجديدة من عمليات التسريح من أسباب مماثلة، كما تعمل "ميتا" على تخفيف التكاليف وسط انخفاض الإيرادات.

وقالت الشركة إن إيراداتها بلغت 32.17 مليار دولار (الربع الرابع 2022) و116.61 مليار دولار (2022)، بانخفاض قدره 4% و1% على أساس سنوى للربع الرابع وعام 2022 على التوالى.

يشير التقرير إلى أن "ميتا" تدرس أيضًا المزيد من التخفيضات التقليدية، بما فى ذلك خفض بعض المشاريع.

قد لا تحدث هذه التخفيضات، التى يقال إنها تستهدف الأقسام فى جميع أنحاء الشركة، دفعة واحدة ولكن بشكل تدريجى.

والجدير بالذكر أن التقرير حول عمليات التسريح المقبلة فى "ميتا" يأتى بعد أيام من الإبلاغ عن أن الشركة أعطت عن قصد "تقييمات دون المستوى" لآلاف الموظفين أثناء مراجعة أدائهم، وهو ما ألمح إلى خطة الشركة لتقليص المزيد من القوى العاملة.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن زوكربيرج ألمح إلى تسريحات العمال خلال مكالمة الأرباح الأخيرة، على الرغم من إخبار العمال بأن الأسوأ قد يكون قد انتهى، فى إشارة إلى 11 ألف وظيفة فى نوفمبر.

وقال: "أغلقنا العام الماضى ببعض عمليات التسريح الصعبة وإعادة هيكلة بعض الفرق ... عندما فعلنا ذلك، قلت بوضوح إن هذه كانت بداية تركيزنا على الكفاءة وليس النهاية".

تحاول الشركة أيضًا اتخاذ خطوات جديدة لزيادة الإيرادات. أعلنت "ميتا" عن اشتراك "Meta Verified" الذى يعد بميزات جديدة وشارة زرقاء تم التحقق منها على "فيسبوك" و"إنستجرام".

يبلغ سعر الاشتراك 11.99 دولار شهريًا على الويب أو 14.99 دولارًا شهريًا على أجهزة "آيفون"، وهو متاح فقط فى أستراليا ونيوزيلندا فى الوقت الحالي.

تم الإعلان عن الاشتراك بعد أن تراجع بعض المعلنين الرقميين عن الإنفاق مع استمرار التضخم.

ليس فقط "ميتا"، فقد يقوم عمالقة التكنولوجيا الآخرون أيضًا بتسريح العمال فى الأشهر المقبلة إذا لم تتحسن أوضاع الاقتصاد الكلى.

خططت أمازون فى البداية لإقالة عشرة آلاف موظف، لكن الشركة قررت تسريح أكثر من 8000 عامل فى وقت سابق من هذا العام.

كما يجد موقع "تويتر"، المملوك الآن لـ إيلون ماسك، كل الحلول الممكنة لخفض التكاليف، ومن التخلى عن المكتب إلى بيع لوازم الشركة بالمزاد، يجمع "تويتر" الأموال من جميع الزوايا.