توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 فبراير 2023.. مفاجآت من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

حاول القيام بعشاء رومانسى يجمعك بشريكك.. تجنى ثمار اجتهادك فى العمل.. اجتهد دائما لتنال ثقة مديرك وزملائك.

برج الثور

تسيطر عليك طاقة حب كبيرة اغتنمها فى زيادة المودة مع شريكك.. دعك من بعض الحماقات التى تحدث حولك، وركز فيما تعمل.. تفاءل بشأن أمورك المالية وكن حذرا من الإسراف.

برج الجوزاء

حاول لقاء صديق أو حبيب كنت تنتظره منذ زمن.. تعامل مع أى عقبات تواجهك فى العمل بكل صبر وشجاعة وثبات.. حان الوقت لإنجاز خططك المؤجلة.

برج السرطان

قاوم أى شعور بالتوتر مع شريكك، وتعامل مع الأمر بحكمة.. لا تترد فى طلب المساعدة من زملائك، روح التعاون قد تكون أساس للنجاح.. عليك التركيز فى عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.

برج الأسد

شريكك ينتظر منك الكثير حاول أن تفاجئه بما يسره.. فكِّر خارج الصندوق لتحقيق أهدافك العملية.. اجتهد وستنال المكافآت تقديرا لعملك.

برج العذراء

حاول التنزه مع الأهل والأقارب وتحقيق دفء أسرى.. تنمية مهاراتك وتطويرها أمر مهم؛ للحصول على فرصة عمل أفضل.. غذا أردت زيادة دخلك فكر بحكمة حتى لا تخسر ما أنت فيه.

برج الميزان

لا تكن متوترا فى عملك وحاول أن تدرب نفسك على الهدوء التام لحل أى مشكلة.. حاول مشاهدة فيلمك المفضل واستمتع بعيدا عن صخب الحياة.. اهدأ لتتمكن من إنجاز أى عمل على أكمل وجه، وحاول مراجعة حساباتك ومصروفاتك.

برج العقرب

طاقة حب تسيطر عليك تجاه الشريك اغتنمها لتعميق المودة.. أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة كلما شعرت بالتعب.. كن حذرا من كثرة الإنفاق على ما لا تحتاجه.

برج القوس

تجاوز أى صعوبات تمر عليك مع شريكك بحكمة كبيرة ودون عصبية.. رتب أفكارك واعرضها على مديرك بثقة ولا تتردد.. إذا كان لديك مستحقات فى العمل طالب بها بكل هدوء ودون مشكلات.

برج الجدى

اندمج فى عائلتك واشعر بالحب بينهم.. أحلامك قد تتحول لواقع، اسعَ واجتهد ودع التردد.. تفاءل بشان أمورك المالية ولكن احذر التبذير.

برج الدلو

لا تتخذ أى قرار بشأن علاقتك مع شريكك قبل أن تتأكد.. حاول أخذ قسط من الراحة من العمل كلما شعرت بالإجهاد الشديد.. تفاءل بشأن وضعك المادى واغتنم أى فرصة عمل تلوح لك.

برج الحوت

احذر تفاقم الخلافات مع شريكك.. لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك فى العمل.. حان الوقت للبدء فى مشروع جديد لكسب مزيد من الأموال.