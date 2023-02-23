على بعد 27 ألف سنة ضوئية.. «ناسا» تنشر صورة مبهرة لمجموعة من آلاف النجوم

جدة - نرمين السيد - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر صفحة "تلسكوب جيمس ويب" الرسمية على موقع "فيسبوك" صورة، وقالت إنه يظهر بها مجموعة من آلاف النجوم والتى تعرف بـ "M92" وتقع على بعد 27 ألف سنة ضوئية فى مجرتنا "درب التبانة"، لافتة إلى أنها واحدة من أولى الملاحظات العلمية لتلسكوب "جيمس ويب"، مضيفة انه تم أخذها كجزء من برنامج مصمم لمساعدة العلماء على تحقيق أقصى استفادة من التلسكوب الفضائى.





وأوضحت "ناسا" أنه يوجد جزء أسود فى الصورة لأن مركز هذه المجموعة ساطع للغاية بحيث لا يمكن التقاطه فى نفس الوقت مع النجوم الخافتة والمتفرقة عند الحواف، ولذلك قرر الفريق العلمى بهذه التقاطها بهذه الطريقة لعرض البيانات لأنها كانت الأكثر فائدة بالنسبة لهم لدراسة المنطقة، فعلى سبيل المثال، يساعد هذا فى إظهار التدرج اللونى لكثافة النجوم، كما أنه يتداخل بشكل جيد مع بيانات تلسكوب هابل الفضائى الحالية التابعة للوكالة، مما يسمح للعلماء بدمج صور تلسكوبى "جيمس ويب" و"هابل" لتعلم شىء جديد. وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إن الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء تعد الأطول من "جيمس ويب" وهى مثالية لرصد النجوم الخافتة الصغيرة جدًا فى وقت قصير للغاية. وأضافت أن "M92" يعتبر هدفًا كلاسيكيًا لدراسة كيفية تطور النجوم ليس فقط أنه قريب جدًا بحيث يمكن لويب تمييز النجوم الفردية، ولكنه يحتوى على بعض أقدم النجوم التى يمكن أن نجدها فى درب التبانة، باستخدام ما تعلمناه من "M92"، مشيرة إلى أنه يمكننا معرفة المزيد عن النجوم البعيدة فى الكون القديم.

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