حرَّم كل صور التنمر بهم.. الإفتاء: الشرع أَوْلَى بذوى الهمم رعاية خاصة

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن أَوْلَى الشرعُ الشريف بذوى الهمم رعايةً خاصة، فأوجب كافَّة سبل دعمهم وتحفيزهم على التعليم واكتساب مهارات الحياة، وإعانتهم على اكتشاف جوانب تميزهم وإبداعهم، كما حَرَّم أىَّ صورة من صور التنمُّر بهم، وذلك لأنَّ الشريعة الإسلامية جاءت للدعوة إلى التعاون، وحث الناس على مكارم الأخلاق والبُعد عن بذيء الأقوال والأفعال، ولذلك جاء الذمُّ والنَّهْىّ عن السخرية واللمز والاحتقار، كما فى قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (الحجرات: 11).





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