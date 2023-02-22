جدة - نرمين السيد - وأشارت تقارير إلى بعض مواصفات هاتف Galaxy A54 الذى ياتى بشاشة OLED بحجم 6.4 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.
وكشفت التقارير أن الهاتف سيأتى برقاقة معالج Exynos 1380، وينطلق أعلى نموذج للهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيحا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.
ويضم الهاتف بمستشعر رئيسى بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/1.8 مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2 بزوايا عرض فائقة الاتساع، بينما يأتى بمستشعر Macro بدقة 5 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر سيلفى بدقة32 ميجا بيكسل، وبطارية بقدرة 5000 mAh.
وينطلق الهاتف بتقنية الشحت السريع بقدرة 25W، ويدعم معايير IP67، ويحتوى على مدخل 3.5 ملليمتر للسماعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيل جديد من هواتف سامسونج المتوسطة.. مواصفات Galaxy A54 قبل الإعلان الرسمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.