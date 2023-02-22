جيل جديد من هواتف سامسونج المتوسطة.. مواصفات Galaxy A54 قبل الإعلان الرسمى

جدة - نرمين السيد - وأشارت تقارير إلى بعض مواصفات هاتف Galaxy A54 الذى ياتى بشاشة OLED بحجم 6.4 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.

وكشفت التقارير أن الهاتف سيأتى برقاقة معالج Exynos 1380، وينطلق أعلى نموذج للهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيحا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

ويضم الهاتف بمستشعر رئيسى بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/1.8 مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2 بزوايا عرض فائقة الاتساع، بينما يأتى بمستشعر Macro بدقة 5 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر سيلفى بدقة32 ميجا بيكسل، وبطارية بقدرة 5000 mAh.

وينطلق الهاتف بتقنية الشحت السريع بقدرة 25W، ويدعم معايير IP67، ويحتوى على مدخل 3.5 ملليمتر للسماعات.