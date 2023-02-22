جدة - نرمين السيد - تدعم كل خدمة بث موسيقى تقريبًا ميزة راديو، مما يتيح إنشاء قائمة تشغيل يتم إنشاؤها تلقائيًا حول أغنية أو فنان مفضل، ورغم ذلك بالنسبة للجزء الأكبر لا توفر هذه الميزات قدرًا كبيرًا من المرونة، إذ يتم اختيار أغنية واحدة أو فنان واحد وتقوم المنصة بالباقى، كما هو الحال مع "Spotify و Apple Music".





وبدأت شركة جوجل فى طرح ميزة راديو معاد تصميمها على "YouTube Music"، وتدعى الشركة أنها توفر للمستخدمين مزيدًا من التحكم فى تجربة الاستماع الخاصة بهم، ومن بين الميزات الجديدة التى تتضمنها التجربة المحدثة القدرة على التقاط ما يصل إلى 30 فنانًا عند إنشاء محطة إذاعية خاصة بالمستخدم. كما يمكن أيضًا تحديد عدد مرات تكرار هؤلاء الفنانين وتطبيق المؤشحات التى تغير الحالة المزاجية لقائمة التشغيل الناتجة. ومن الممكن ضبط المعلمات التى تم تعيينها بهد إنشاء محطة من خلال النقر على خيار Tune الذى يظهر فى الجزء السفلى من الواجهة بمجرد الاستماع إلى قائمة التشغيل الجديدة، ويمكن أيضًا حفظ المحطة لإعادة زيارتها لاحقًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجربة معاد تصميمها.. «YouTube Music» تتيح الآن إنشاء محطات إذاعية كاملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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