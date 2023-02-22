هل يوجد مانع من صيام يوم من شعبان وفطر آخر؟.. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه لا مانع شرعًا من صيام يومٍ من شعبان وفطر يوم آخر، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا».





وكانت دار الإفتاء قد أعلنت أول أمس الإثنين أنه تم استطلاع هلال شهر شعبان، وتبين من الرؤية الشرعية للهلال أن أمس الثلاثاء هو أول أيام شعبان. ويذكر أن دار الإفتاء المصرية تنشر بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.

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