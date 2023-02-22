لاستقبال زوار مجمع كسوة الكعبة.. «شؤون الحرمين» توفر روبوتا بـ 11 لغة

جدة - نرمين السيد - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، اليوم الأربعاء، روبوت بـ 11 لغة لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، للترحيب بهم والتعریف بالخدمات المقدمة فى المجمع.





وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الروبوت يهدف إلى تعزيز استخدام التقنیات التى تدعم توجه رؤية المملكة 2030، ويُعد عامل استقطاب داخل المجمع، إذ يمكنه التحدث بأكثر من لغة طوال اليوم دون توقف، كما یتضمن على عدة مواصفات منها القدرة على التعرف على المشاعر الأساسیة، وعلى الوجوه والتفاعل الصوتى مع الزوار من خلال اللمس وحركة الید.

وفى السياق ذاته، افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم، أول معمل للحاسب الآلى بالمسجد الحرام بمعهد الحرم المكى الشريف لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ضمن جهود إدارة معهد الحرم المكى الشريف لتهيئة بيئتها التعليمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمى، واستحداث نظم تعليمية حديثة، وبناء منظومة تقنية تقوم بدور فعَّال فى أداء الرسالة التعليمية.

وأشاد السديس بالجهود المبذولة فى المنظومة التعليمية بالحرم المكى الشريف، التى نتج عنها إنشاء هذا المعمل الذى يعد نقلة نوعية للتعليم فى المسجد الحرام.

وأطلع على المجالات التى يغطيها المعمل ومن أهمها الحصص التطبيقية التعليمية فى التلقين وتحسين الأداء فى تلاوة القرآن الكريم وتجويده وفى تنمية الملكات اللغوية، وتحسين مقررات الحاسب الآلى فى كلية ومعهد الحرم المكى الشريف، وعمل برامج متنوعة تابعة لمشروع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بمعهد الحرم المكى الشريف، وتنظيم دورات تدريبية فى مجال التقنية لمنسوبى المعهد من طلاب ومعلمين وموظفين، وتطوير مشروع التعليم الإلكترونى بالمعهد والكلية.