بدلا من الورد.. تايلاندى يعبر عن حبه لزوجته برسم قسيمة الزواج على يديه

جدة - نرمين السيد - ولجأ التايلاندى إلى فكرة غريبة فى عيد الحب حتى تتفاجأ زوجته، حيث قرر رسم وشم لقسيمة زواجهما على ذراعه، وفقا لموقع "indiatimes".
ويدعى ذلك الرجل "قال" الذى قرر قضاء 8 ساعات فى الصالون لرسم الوشم على ذراعه حتى يعبر عند حبه لزوجته.
وتم وشم شهادة الأصلية للزواج وهى تلتف على ذراعه، والتى بها كافة التفاصيل بدلا من الاستعانة بالزهور والشوكولاتة.
وصدمت زوجته فى البداية، ولكن بعد ذلك نال إعجابها كدليل على الحب والاحترام بينهما.
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