القاهرة الإخبارية- لعبة «كول أوف ديوتى» على منصة ألعاب إنفيديا

جدة - نرمين السيد - أبرمت شركة مايكروسوفت اتفاقا، مدته عشر سنوات يتيح لعبة "كول أوف ديوتى" وغيرها من ألعاب أكتيفيجن على منصة الألعاب الخاصة بشركة إنفيديا، إذا سمحت الهيئات التنظيمية الأمريكية لمايكروسوفت، مالكة منصة "إكس بوكس" بإكمال صفقة الاستحواذ المثيرة للجدل على أكتيفيجن والتي تبلغ قيمتها 69 مليار دولار، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





يلقى الاندماج المقترح بين مايكروسوفت ومطورة ألعاب الفيديو أكتيفيجن معارضة شديدة من الهيئات التنظيمية ومنافسين مثل سونى، ويمكن للاتفاق مع إنفيديا أن يهدئ المخاوف من خلال ضمان زيادة وصول ممارسى ألعاب الفيديو لألعاب تسيطر عليها مايكروسوفت. وكانت بريطانيا أعلنت هذا الشهر أن الصفقة قد تضر بممارسى ألعاب الفيديو من خلال إضعاف التنافس بين "إكس بوكس" و"بلايستيشن"، مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص الخيارات وتراجع الابتكارات فى هذا المجال، فضلا عن خنق المنافسة فى قطاع الألعاب الرقمية.

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