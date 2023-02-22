للأرصاد الجوية.. الصين تخطط لإطلاق قمرين صناعيين فى 2023

جدة - نرمين السيد - وأفادت الإدارة فى بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، بأنه سيحل القمر فنجيون-3اف (اف واى-3اف) وهو قمر فى مدار الصباح الباكر، محل القمر (اف واى-3 سى) لتقديم الخدمات فى مجالات مثل التنبؤ بالطقس والبيئة الإيكولوجية ورصد الكوارث.

ومن المقرر إطلاق القمر الصناعى فى أغسطس وسيجهز بعشر حمولات، مشيرا إلى أن القمر الصناعى الآخر (اف واى-3جى) هو قمر صناعى لقياس هطول الأمطار ويستخدم بشكل أساسى لمراقبة هطول الأمطار الغزيرة فى نظام الطقس الكارثى وتوفير معلومات هيكلية ثلاثية الأبعاد لهطول الأمطار فى دوائر العرض الوسطى والمنخفضة حول العالم، ومن المقرر إطلاق القمر الصناعى فى أبريل وسيجهز بأربع حمولات.

وأوضحت الإدارة أنه بمجرد وضعهما في المدار، ستصبح الصين الدولة الوحيدة فى العالم التي تشغل أقمارا مدنية للأرصاد الجوية فى مدارات الفجر الغسق والصباح وبعد الظهر، وكذا فى المدارات المائلة فى الوقت نفسه.

وكانت الصين قد أطلقت 19 قمرا صناعيا من عائلة (فنجيون)، سبعة منها موجودة حاليا فى المدار، وتقدم منتجات وخدمات البيانات إلى 126 دولة ومنطقة على مستوى العالم.