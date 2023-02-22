اقتران ثلاثى بديع للقمر والزهرة والمشترى اليوم

جدة - نرمين السيد - يستعد الراصدون من المتخصصين هواة الفلك فى رصد ومتابعة مساء اليوم الاقتران الثلاثى لهلال القمر مع كوكب الزهرة "ألمع كواكب المجموعة الشمسية"، وكوكب المشترى "عملاق المجموعة الشمسية" فى مشهد فلكى بديع يمكن رؤيته بالعين المجردة فى مصر والدول العربية.





وأشار الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أنه يمكن رؤية هذا المشهد، بعد غروب الشمس مباشرة باتجاه الغرب وحتى بداية غروبهم فى الساعة الثامنة مساء تقريبا.

وأوضح أن مصطلح الاقتران يعنى اقتراب جرم سماوى من جرم سماوى آخر فى حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوى ظاهرى غير حقيقى ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهى كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

ومن جانبه، قال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة فى بيان أصدره اليوم، أن هلال القمر سيكون مساء اليوم مع كوكب الزهرة فى حالة اقتران وسيفصل بينهما درجتان وبالقرب منهما كوكب المشترى وجميعها ستنظم فى مثلث سماوى مما سيتيح فرصة رائعة لالتقاط الصور فى منظر أجمل من الليلة الماضية.

وأضاف أن هلال القمر والزهرة سوف يظهران سويا بعد غروب الشمس بفترة وجيزة وقبل حلول ظلمة الليل فهما فى الترتيب الثانى والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالى بعد الشمس، ويمكن رؤية توهج خافت يضىء الجزء الغير مضاء من قرص القمر، وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض، وعند رصد كوكب الزهرة عبر التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 87 % بنور الشمس فى الوقت الحالى.

وأوضح أن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة كبيرة بحيث لا يمكن رؤيتهما سويا فى مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك عبر المناظير.