جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن التحديث يعمل على إضافة عدد من المزايا الجديدة لدى الهواتف التى حصلت على "One UI 5.1".
وأضافت الشركة إلى أنها أتاحت تحديث "Camera Assistant" لعدد من هواتف جلاكسى الحديثة، وفقا لموقع "SamMobile"، ومنها:
-سلسلة Galaxy S23.
-سلسلة Galaxy S22.
-سلسلة Galaxy S21.
-سلسلة Galaxy S20.
-هاتف Galaxy Z Flip 4.
هاتف Galaxy Z Fold 4.
وتطرح سامسونح وحدة "Good Lock" التجريبية، كما يمكن لدى الهواتف تبديل "Auto HDR" والتبديل التلقائى للعدسة وتعديل إعدادات الكاميرا الأخرى منخفضة المستوى على هواتف Galaxy المتوافقة، كما يتيح لك خيار النقر السريع لتعديل سلوك تطبيق الكاميرا لجعله ينقر فوق صورة بمجرد الضغط على زر الغالق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامسونج تطرح تحديثا جديدا لهواتف معينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.