سامسونج تطرح تحديثا جديدا لهواتف معينة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن التحديث يعمل على إضافة عدد من المزايا الجديدة لدى الهواتف التى حصلت على "One UI 5.1".

وأضافت الشركة إلى أنها أتاحت تحديث "Camera Assistant" لعدد من هواتف جلاكسى الحديثة، وفقا لموقع "SamMobile"، ومنها:

-سلسلة Galaxy S23.

-سلسلة Galaxy S22.

-سلسلة Galaxy S21.

-سلسلة Galaxy S20.

-هاتف Galaxy Z Flip 4.

هاتف Galaxy Z Fold 4.

وتطرح سامسونح وحدة "Good Lock" التجريبية، كما يمكن لدى الهواتف تبديل "Auto HDR" والتبديل التلقائى للعدسة وتعديل إعدادات الكاميرا الأخرى منخفضة المستوى على هواتف Galaxy المتوافقة، كما يتيح لك خيار النقر السريع لتعديل سلوك تطبيق الكاميرا لجعله ينقر فوق صورة بمجرد الضغط على زر الغالق.