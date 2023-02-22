فستان قصير من الذهب يثير الجدل.. لن تصدق سعره

جدة - نرمين السيد - وبمجرد عرض الفستان للبيع بأحد محال الذهب فى بغداد، أثار جدلا عبر السوشيال ميديا، لكونه مصمم من الذهب. ويأتى الفستان بقصة قصيرة وبأكمام نصف شفافة، وبوزن 4.25 كيلو ذهب، وبسعر يبلغ 423 مليون دولار. وبدأ صاحب المحال بالترويج لبيع الفستان مشوقا الأفراد بأنه مصنوع من الذهب بوزن 4.25 كيلو وبسعر 423 مليون دولار فقط، بالإضافة إلى خدمة التوصيل مجانا لأول مشترى".

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