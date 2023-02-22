تجمل بالأخلاق.. لا تستسلم لإحباط الآخرين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت حملة «أخلاقنا الجميلة»، التى تأتى فى إطار المسؤولية المجتمعية لإعلام الشركة. وتستهدف الشركة من خلال الحملة، التأكيد على الأخلاق التى تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية.

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