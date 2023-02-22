كيف تستطيع تفعيل ميزات جوجل كروم الجديدة؟

جدة - نرمين السيد - عندما تم الإعلان عن "كروم 108" فى ديسمبر، شرعت جوجل فى رحلة للتخلص من سمعة المتصفح لكونه متعطشًا للموارد، مضيفة اثنين من الأدوات المساعدة الجديدة تسمى موفر الذاكرة "Memory Saver وموفر الطاقة "Energy Saver".

يتم الآن طرح كلتا الميزتين على نطاق واسع فى "كروم 110" لأجهزة سطح المكتب.

إذا فاتك الإعلان الأصلى فى ديسمبر، فإن ميزة Memory Saver الجديدة فى "جوجل كروم" تعمل على تحسين استخدام الموارد من خلال إعطاء الأولوية لعلامات التبويب النشطة والتطبيقات الأخرى (عبر 9to5Google).

يتم إغفاء علامات التبويب غير النشطة والتخلى عنها فى الخلفية ولكنها تظل مرئية فى شريط علامات التبويب، ويمكنك إعادة زيارة علامة تبويب غير نشطة لإعادة تحميلها والتحقق من إشعار المربع متعدد الاستخدامات لمعرفة مقدار مساحة ذاكرة الوصول العشوائى التى تم تحريرها لمهام أخرى.

يعتبر "Energy Saver" مشابهًا نسبيًا ولكنه يعمل على تقليل استهلاك بطارية "جوجل كروم" على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة "Chromebook".

يمكنك تكوين "Energy Saver" ليبدأ بمجرد انخفاض مستوى البطارية إلى أقل من 20%.

عندما تكون نشطًا، سترى رمز ورقة بجانب المربع متعدد الاستخدامات ونقصًا فى التأثيرات المرئية الثقيلة.

توضح "جوجل" أنها تحقق وفورات فى البطارية عن طريق تعطيل التمرير السلس والرسوم المتحركة لموقع الويب، كل ذلك مع تقليل معدلات إطارات الفيديو.

بدءًا من إصدار القناة الثابتة "كروم 110" على أجهزة "كروم بوك" و"ويندوز" و"ماك"، يتم تشغيل ميزتى "توفير الذاكرة" و "توفير الطاقة" بشكل افتراضى.

بالطبع، يمكنك دائمًا إيقاف تشغيل هذه الميزات أو الحد من تشغيلها، بنفس سهولة إدراج مواقع الويب فى القائمة البيضاء من Memory Saver، لذلك لا يتم تأجيلها.

يسمح "جوجل كروم" أيضًا بتمكين ميزة توفير الطاقة تلقائيًا بمجرد فصل الشاحن لزيادة الكفاءة.

تتوفر إعدادات موفر الذاكرة وموفر الطاقة فى علامة تبويب الأداء فى إعدادات "جوجل كروم".

لأسباب واضحة، لا يبدو أن Energy Saver يظهر على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، ومع ذلك، إذا قمت بالتحديث إلى "Chrome 110" ولكنك لا ترى مفاتيح التبديل الجديدة، فقد تحتاج إلى تمكين العلامات الموضحة فى الصور عن طريق كتابتها فى المربع متعدد الاستخدامات وتعيينها على "ممكّن".