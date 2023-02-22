جارسيا لونا.. وزير مكسيكى سابق قاوم تجار المخدرات ثم تعاون معهم!

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، قال ممثلو الادعاء الفيدراليون فى بروكلين بـ نيويورك إن وزير الأمن المكسيكى السابق، جينارو جارسيا لونا تلقى ملايين الدولارات فى شكل رشاوى من الكارتل الذى كان يديره خواكين "إل تشابو" جوزمان مقابل الحماية من الاعتقال والممر الآمن لشحنات الكوكايين وإخطارات حول عمليات إنفاذ القانون المقبلة.

تواطأ جارسيا لونا، في عمليات تهريب، ما لا يقل عن 53 طنًا من الكوكايين إلى الولايات المتحدة منذ عام 2001، وفقًا للمدعين الفيدراليين في نيويورك.

جارسيا لونا هو أحد المسؤولين المكسيكيين رفيعى المستوى المتهمين بصلاتهم بتهريب المخدرات، وكان قد ترأس وكالة التحقيقات الفيدرالية المكسيكية من 2001 إلى 2005 كما كان وزيرًا للأمن العام من 2006.

عمل المسؤول السابق أيضًا بشكل وثيق مع وكالات مكافحة المخدرات والاستخبارات الأمريكية كجزء من حملة الرئيس السابق فيليبى كالديرون.

خلال محاكمة استمرت أربعة أسابيع، استمع المحلفون إلى تسعة من أعضاء الكارتل المدانين الذين وافقوا على التعاون مع تحقيق المدعين وأدلوا بشهاداتهم حول الرشاوى التى تلقاها جارسيا لونا.

وقالت المدعية ساريثا كوماتيردى للمحلفين إن الكارتل لم يكن بإمكانه شحن المخدرات دون تواطئه.

واضافت كوماتيردى فى مرافعتها الختامية: "دفع هؤلاء القادة رشاوى للمتهمين من أجل الحماية - وحصلوا على ما دفعوه من أجله"، فى إشارة إلى جوزمان واثنين من كبار الشخصيات فى عصابة سينالوا.

وكشفت أن جارسيا لونا "استغل منصبه الحكومى الرسمى لكسب ملايين الدولارات لنفسه من الأشخاص الذين كان من المفترض أن يقاضوهم".

ودفع جارسيا لونا، الذى انتقل إلى الولايات المتحدة بعد ترك منصبه واعتقل فى عام 2019، بأنه غير مذنب.

جادل محاموه بأن المدعين اعتمدوا على روايات غير متسقة من مجرمين عنيفين مدانين كانوا يورطونه للانتقام من الرجل الذى اعتقلهم وفى محاولة لتخفيض عقوبات السجن الأمريكية.

صور، محامى الدفاع سيزار دى كاسترو، موكله "جارسيا لونا" على أنه رجل عائلة مجتهد وقال إن المتهمين لديهم "دوافع لا تصدق للكذب".

حُكم على جوزمان "إل تشابو" بالسجن مدى الحياة فى عام 2019 بعد إدانته فى بروكلين بتهمة الاتجار بالمخدرات والقتل. وهو محتجز فى سجن "سوبرماكس" شديد الحراسة فى كولورادو.