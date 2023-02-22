بعمر شحن 31 ساعة للبطارية.. أوبو تعلن إطلاق سماعتها اللاسلكية Enco Air 3

جدة - نرمين السيد - وتأتى سماعة OPPO Enco Air 3 اللاسلكية باثنان من الاختيارات فى الألوان هم الأزرق والابيض، كما يتميز تصميم حافظة السماعة بغطاء شفاف على غرار الإصدار السابق.
وتحتوى سماعة أوبو الجديدة على لفائف ديناميكة 13.4 ملليمتر، لدعم صوتيات متوسطة المدى بكفاءة 3 أضعاف أكثر، كما تدعم السماعة تقنية أوبو المغناطيسية N48 neodymium، بالإضافة إلى لفائف من النحاس والألومنيوم 1.9 مللى لدعم السماعة بحساسية واستشعار أدق.
وتدعم أوبو السماعات بتجويف لصوتيات مع Bass أكثر قوة، وتأتى السماعة بمعالج Tensilica Cadnce Hifi 5 الرقمى للإشارة، والذى يتميز بآداء قوى 25 مرة أكثر مقارنة بسماعة Enco Air 2.
وتأتى السماعة بتقنية بلوتوث 5.3، باتصال ثابت واستهلاك منخفض للطاقة، وتنطلق بسعر 27 دولار فى الصين.
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