توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023.. مفاجآت جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

تفاءل بشان أوضاعك المالية.. حاول اغتنام الفرصة للتقرب إلى شريكك وعليك بالصبر.. احذر من أن تقول شيئًا عن غير قصد يمكن أن يضر بمشاعر أفراد عائلتك.

برج الثور

تعرض لأى فرصة تسنح لك لكسب المال.. يمكنك الذهاب إلى حديقة أو مركز تسوق مع أفراد الأسرة الشباب.. تفاءل بشاك سداد ديونك.

برج الجوزاء

لا تظل قلقًا بسبب المشاكل المتعلقة بالمال.. حاول قضاء وقت فراغك فى الاستمتاع بصحبة الأطفال.. عوِّد نفسك على الشعور بالرضا فى مكان العمل.

برج السرطان

لا تشعر بالإحباط والغضب وقاوم أى شىء يدفعك إلى هذا.. اعتنِ بصحتك جيدا.. اقضِ بعض الوقت مع الأصدقاء لتشعر بالراحة، وشارك فى أى أنشطة إبداعية فى وقت فراغك.

برج الأسد

حان وقت الاستمتاع والاحتفال مع الأصدقاء الذين كنت تخطط للقائهم.. تحتاج إلى الاسترخاء وإعادة شحن عقلك.. تذكر الأيام السعيدة الماضية لتكون زادا للأيام المقبلة.

برج العذراء

تفاءل بشان حل أى عقبة واجهتها على المدى الطويل.. ابقَ على أعصابك تحت السيطرة وتمالك نفسك ضد أى غضب.. تفاءل بشأن استرجاع أموالك التى فقدتها.

برج الميزان

لا تنفق كثيرا من المال لأغراض الترفيه أو التجميل.. حاول التخلص من العادات السيئة فى المأكل والمشرب.. احذر من التسرع فى المشاركة بالمشاريع والشراكات فى الأعمال التجارية، عليك بالتأنى ودراسة الموقف.

برج العقرب

حاول أن تنغمس فى بعض الأنشطة الرياضية والتى ستحافظ على لياقتك وسلامتك.. حاول ضبط نفسك ولا تتشاجر مع زوجتك على أشياء لا تليق.. حاول ألا يكون لديك نقد أو ملاحظات متهورة تغضب غيرك، وتفاءل بشان أوضاعك المالية.

برج القوس

يمكنك قضاء بعض الوقت مع شخص مسن لفهم تعقيدات الحياة.. تفاءل بشأن تلبية نفقاتك الفورية اليوم.. سوف يؤدى الدعم والتقدير من كبار السن إلى رفع معنوياتك وثقتك فى مكان العمل.

برج الجدى

يمكنك مشاركة مشكلات عائلتك مع زوجتك.. قد يساعدك قضاء بعض الوقت مع شريكك فى إعادة اكتشاف نفسك.. قم بحل أى أزمة مالية تتعلق بالأسرة بالصبر والحكمة.

برج الدلو

حاول دائما أن يظل وضعك المالى قويا.. التفاعلات مع الشخصيات البارزة قد توسع أفكارك.

برج الحوت

حاول أن ترتاح وتسترخى قدر الإمكان.. حاول الخروج مع زوجتك لبعض التسوق المنزلى.. عليك أن تعلم أنه بالعمل سوف تتذوق طعم النجاح.