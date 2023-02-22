طوله 11 قدما ووزنه 700 رطلا.. تمساح يقتل أمريكية حاولت إنقاذ كلبها من قبضته

جدة - نرمين السيد - وأوضح المسؤولون فى الولاية إن السيدة قتلت، أمس الإثنين، بعد هجوم تمساح على كلبها، وعندما حاولت إنقاذ حيوانها الأليف، هاجمها التمساح وقضى على حياتها.

ورجح مسؤولو الحياة البرية فى فلوريدا أن طول التمساح يتجاوز 11 قدمًا، فى حين يبلغ وزنه 700 رطلًا، وبحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وفارقت السيدة الحياة على الفور بعد الهجوم الشرس الذى تلقت خلاله عضات قاتلة، وبقة كلبها على قيد الحياة، وفقًا لشبكة "CNN" الأمريكية.

وتم الوصول للتمساح، وتكبيله على الشاطئ بعد حوالى ساعتين من المكالمة الأولية لخدمات الطوارئ.