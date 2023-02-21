Lenovo تعلن عن جيل جديد من أجهزة الحاسب Xiaoxin

جدة - نرمين السيد - وانطلق الجيل الجديد من أجهزة Xiaoxin بسعة تخزين تبدأ من 1 تيرابايت، كما أكدت "لينوفو" على خططها سلسلة 2023 Savior، وأيضًا بسعة تيرابايت فى سعة SSD فى أجهزة الألعاب الدفترية، إلى جانب فتحة M.2 لسعة إضافية.

ومن المقرر أن يتوفر سلسلة 2023 Lenovo Savior قريبًا بشكل رسمى، على أن يتميز جهاز Y9000P بالجيل 13 من معالجات إنتل، مع شحن سريع بقدرة 140W، وتقول التقارير إن الأجهزة الجديدة تأتى بشعار Y جديد.

ويأتى الجيل الجديد من أجهزة Y9000P الاحترافى المخصص للألعاب بآداء بقوة 250W، ومن المتوقع أن تأتى السلسلة بالجيل 13 من معالجات إنتل، مع سلسلة كارت الشاشة RTX 40 على أن يحتوى على أعلى نموذج رقاقة i9، وكارت الشاشة RTX 4090، كما تأتى الشاشة بحجم 16 إنش ودقة 2560 فى 1600 بيكسل فى شاشة IPS.