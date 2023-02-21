أفلتت من فكيه بمعجزة.. فيديو مرعب لتمساح يهاجم طائرة «درون» ويحاول تحطيمها

جدة - نرمين السيد - وعندما كان مصور الفيديو يحاول تصوير التمساح عن قرب، باستخدام طائرة درون، أن الحيوان على الكاميرا محاولًا تحطيمها بفكيه.

وبالرغم من القفزة الرشيقة التى قام بها التمساح، إلا أن "الدرون" استطاعت الهروب فى اللحظة الأخيرة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وصوّر المقطع فة موقع بالأمازون، وفقًا لما ذكرته صحيفة "إنديا إكسبريس".

وتعتبر التماسيح من أقدم الكائنات الموجودة على سطح الأرض، وهى من الزواحف "ذوات الدم البارد"، ويقدر علماء وجود 23 نوعًا منها حول العالم.