جدة - نرمين السيد - وعندما كان مصور الفيديو يحاول تصوير التمساح عن قرب، باستخدام طائرة درون، أن الحيوان على الكاميرا محاولًا تحطيمها بفكيه.
وبالرغم من القفزة الرشيقة التى قام بها التمساح، إلا أن "الدرون" استطاعت الهروب فى اللحظة الأخيرة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وصوّر المقطع فة موقع بالأمازون، وفقًا لما ذكرته صحيفة "إنديا إكسبريس".
وتعتبر التماسيح من أقدم الكائنات الموجودة على سطح الأرض، وهى من الزواحف "ذوات الدم البارد"، ويقدر علماء وجود 23 نوعًا منها حول العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفلتت من فكيه بمعجزة.. فيديو مرعب لتمساح يهاجم طائرة «درون» ويحاول تحطيمها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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