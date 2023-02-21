لتوفير الذاكرة والطاقة.. جوجل تطرح ميزة جديدة بمتصفح كروم

جدة - نرمين السيد - وتفعل جوجل شيئًا لجعل المتصفح أقل ضغطًا على جهاز الحاسب الخاص بك، كجزء من 110 Chrome لأجهزة الحواسب المكتبية التى تعمل بأنظمة Windows و Mac و Chromebook تعمل الشركة على طرح أوضاع توفير الذاكرة والطاقة.

ويتم تمكين الميزات، التى أعلنت عنها جوجل فى ديسمبر، بشكل افتراضى، يمكنك إيقاف تشغيلها من قسم الأداء فى إعدادات Chrome.

ويضع Memory Saver علامات تبويب غير نشطة على الجليد لتحرير الذاكرة العشوائية للصفحات والتطبيقات الآخرى، عند النقر فوق علامة تبويب مجمدة، ستتمكن من المتابعة من حيث توقفت.

وسيظهر رمز عداد السرعة فى شريط العناوين أن علامة التبويب كانت غير نشطة وأنها الآن قيد الاستخدام مرة أخرى، هناك خيار استثناء مواقع معينة من Memory Saver أيضًا، تدعى جوجل أن الميزة تقلل من استخدام ذاكرة Chrome، وينخفض مستوى بطارية الحواسب المحمول، أو Chromebook إلى أقل من 20%.