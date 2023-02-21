القاهرة الإخبارية- آبل تخطط لطرح نظارتها الذكية فى يونيو

جدة - نرمين السيد - وعدلت آبل خططها التى كانت تستهدف الكشف أوليا عن نظارتها فى فعالية خلال مارس، على أن يتم الكشف عن التفاصيل التقنية والمزايا البرمجية لنظام تشغيلها فى مؤتمر المطورين فى يونيو، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
ويعود سبب التغيير إلى مشاكل برمجية وهندسية فى عمليات تصنيع وبرمجة النظارة الجديدة، إلى جانب التزام آبل الحذر تجاه خطوة إطلاق النظارة الجديدة لأول مرة، لتجنب العزوف الملحوظ من جمهور السوق التقنى نحو النظارات الذكية.
فضلت الشركة أن تعرض النظارة فى فعالية تتضمن المطورين، وهم أفضل جمهور لتلقى النظارة فى عرضها الأول، من وجهة نظر الشركة.
وتسعى آبل نحو توسيع نطاق الخدمات والتجارب والتطبيقات المتاحة للعمل على نظارتها الذكية قبل إطلاقها، ليكون دافعا قويا لدى المستخدمين تجاه أهمية النظارة، ومدى احتياجهم إليها فى تفاعلاتهم اليومية مع التقنية.
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