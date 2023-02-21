القاهرة الإخبارية- موعد عودة رواد الفضاء العالقين بمحطة الفضاء الدولية

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الفضاء الروسية اليوم الثلاثاء، إن رواد الفضاء الثلاثة العالقين فى محطة الفضاء الدولية، بسبب تسرب للضغط فى الكبسولة التى كانت ستعيدهم للأرض العام الماضى، سيتمكنون من العودة على متن كبسولة بديلة، من طراز "سويوز إم.إس-23" فى سبتمبر المقبل، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن "روسكوزموس" قولها: "كان من المُقرر فى البداية أن يهبط سيرجى بروكوبييف ودميترى بيتلين وفرانشيسكو روبيو على متن سويوز إم.إس-22 فى 28 مارس 2023، ومن المُقرر الآن أن يتحقق ذلك بواسطة "سويوز إم.إس-23" فى سبتمبر 2023. وتعتقد "روسكوزموس" وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن التسرب وقع بسبب ارتطام صخرة كونية صغيرة بالكبسولة بسرعة شديدة.

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