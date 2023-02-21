القاهرة الإخبارية- بالدموع.. اليابان تعيد باندا لموطنها فى الصين

جدة - نرمين السيد - وحظيت الباندا، شيانج شيانج، بشعبية كبيرة فى حديقة حيوان "أوينو" فى طوكيو منذ مولدها هناك، قبل قرابة ستة أعوام، وفقا لما جاء فى قناة "القاهرة الإخبارية".

وستعود إلى الصين بموجب اتفاقية تنص على إقراض حيوانات الباندا العملاقة إلى حدائق الحيوان على مستوى العالم، على أن تحتفظ بكين بملكية أى باندا معارة وذريتها.

وكان من المفترض فى الأصل إعادة، شيانج شيانج، فى ديسمبر كانون الأول 2020 لكن الإغلاق المرتبط بجائحة كوفيد-19 حال دون ذلك.

كانت، شيانج شيانج، أول باندا تولد بطريقة طبيعية فى حديقة الحيوان وأول باندا تولد هناك منذ سنوات، الأمر الذى زاد من شعبيتها.

ونفقت باندا أخرى صغيرة بعد فترة وجيزة من ولادتها فى 2012، ولا يزال والدها فى حديقة الحيوان إلى جانب شقيقيها التوأم الأصغر سنًا اللذين ولدا فى 2021.

وقدم نحو 60 ألف شخص طلبات للحديقة لحجز مكان من أصل 2600 كى يتسنى لهم رؤية، شيانج شيانج، يوم الأحد، الذى كان آخر يوم يُتاح للزوار مشاهدتها فيه.

وأجهشت بضع نساء بالبكاء أثناء مشاهدة الباندا وهى تلتهم الخيزران.

وسجلت وسائل الإعلام رحلة العودة بدءًا بنقل شيانج شيانج، إلى شاحنة باستخدام رافعة فى وقت مُبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

واصطف موظفو حديقة الحيوان على الطريق أثناء مغادرتها، وبثت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) لقطات لقفص شيانج شيانج فى المطار، قبل نقله على متن الطائرة.

وتجمع حشد فى مطار ناريتا فى طوكيو لالتقاط الصور والتلويح والهتاف أثناء إقلاع الطائرة التى تقل الباندا. وكتب أحد محبى الباندا على صفحة حديقة الحيوان على تويتر "شكرا لكِ شيانج شيانج.. لقد جلب سحرك وجاذبيتك الحياة إلى مدينتنا".