بدون سبب.. رجل يلقى ركاب حافلة فى كاليفورنيا بالبيض (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى الفيديو الرجل وهو يلقى البيض على ركاب سيدات آسيويات مع إلقائه إهانات عنصرية، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الأمريكية تلاحق الرجل المجهول لاتهامه بجريمة عنصرية ضد سيدتين آسيويتين.

وقالت السيدة الآسيوية "ميشيل يونج" للصحيفة، إنها كانت تزور مدينة شمال كاليفورنيا وركبت الحافلة وتفاجئت بالرجل وهو يصرخ ويلقيهن بالبيض.

وأضافت: "بدأ فى رمى البيض عبر النافذة، ثم ركض على جانبها.. وتوقف عندما رآنى وألقى بها مباشرة على النافذة".

وبسبب ذلك التصرف الغريب بدأ الآخرون بالهجوم على الرجل المجهول والطلب منه بمغادرة الحافلة.

وبعدها مشى الرجل بعيدا متحدثا لنفسه، ثم استكمل فتح الصناديق لإلقاء المزيد من البيض على الركاب.