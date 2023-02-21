جدة - نرمين السيد - وجاء فى الفيديو الرجل وهو يلقى البيض على ركاب سيدات آسيويات مع إلقائه إهانات عنصرية، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الأمريكية تلاحق الرجل المجهول لاتهامه بجريمة عنصرية ضد سيدتين آسيويتين.
وقالت السيدة الآسيوية "ميشيل يونج" للصحيفة، إنها كانت تزور مدينة شمال كاليفورنيا وركبت الحافلة وتفاجئت بالرجل وهو يصرخ ويلقيهن بالبيض.
وأضافت: "بدأ فى رمى البيض عبر النافذة، ثم ركض على جانبها.. وتوقف عندما رآنى وألقى بها مباشرة على النافذة".
وبسبب ذلك التصرف الغريب بدأ الآخرون بالهجوم على الرجل المجهول والطلب منه بمغادرة الحافلة.
وبعدها مشى الرجل بعيدا متحدثا لنفسه، ثم استكمل فتح الصناديق لإلقاء المزيد من البيض على الركاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون سبب.. رجل يلقى ركاب حافلة فى كاليفورنيا بالبيض (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.