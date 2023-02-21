لتوثيق حسابك.. خدمات مدفوعة فى فيسبوك وإنستجرام

جدة - نرمين السيد - وكشف التطبيقان عن إمكانية حصول المستخدمين على خدمة علامة التحقق "verified badge" المدفوعة. ويمكن لمستخدمى فيسبوك وإنستجرام الحصول على "علامة باللون الأزرق" بجوار الأسم مقابل 12 دولارا أمريكيا شهريا على الويب و15 دولارا أمريكيا شهريا لدى الهواتف التى تعمل بأنظمة التشغيل iOS و Android. وتستهدف تلك الخدمة زيادة مستوى الرؤية فى البحث بجانب الحماية من انتحال الهوية، وذلك وفقا لموقع "جى إس إن آرينا" التقنى. وأضاف الموقع أن المستخدمين بأستراليا يمكنهم دفع 19.99 دولارا أستراليا على الويب و24.99 دولارا أستراليا على الهاتف الذكى.

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