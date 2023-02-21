معهد الفلك: الاثنين 20 مارس بدء فصل الربيع.. ومدته 92 يوما

جدة - نرمين السيد - كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن بدء فصل الربيع يوم الإثنين الموافق 20 مارس المقبل، فى الساعة 11 مساء و26 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، ويستمر هذا العام 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة.





وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم: "إن الاعتدال الربيعى يحدث عندما تتعامد آشعة الشمس تماما على خط الاستواء حول يوم 21 مارس من كل عام، وذلك خلال الرحلة التى بدأتها حركة الشمس بعد يوم الانقلاب الشتوى مباشرة حيث تحركت تدريجيا نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، فزادات فترة إشراقها فى نصف الكرة الشمالى ونقصت فى النصف الجنوبى". وأضاف أنه عند تعامد آشعة الشمس عند خط الاستواء وحدوث الاعتدال الربيعى يتساوى طول الليل والنهار 12 ساعة لكل منهما لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعى فى النصف الشمالى منها، فيما يحدث الاعتدال الخريفى فى النصف الجنوبى. وبين أن الفصول الفلكية الأربعة تحدث نتيجة لدوران الأرض حول الشمس، وميل محورها على مستوى مدارها بزاوية 23 درجة و27 ثانية.

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