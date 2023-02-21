للاستمتاع بالحياة.. تطبيق جديد يطالب الموظفين بمغادرة العمل والذهاب للمنزل

جدة - نرمين السيد - وقررت الشركة طرح تطبيق يذكر الموظفين على انتهاء نوبات عملهم ومطالبتهم للعودة إلى منازلهم.

ولجأت شركة "سوفت جريد كمبيوترز" إلى تزويد التطبيق بنظام لأجل إطلاق إشعار فى اللحظة التى تنتهى فيها نوبة عمل الموظف، بالإضافة إلى تحذيره بأن نظام المكتب سوف يُغلق خلال 10 دقائق والمطالبة بالذهاب إلى العمل.

وجاء ذلك التطبيق ليرصد تأثير ساعات العمل الطويلة على صحة الموظفين، حيث كشفت منظمة الصحة العالمية أن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر فى الأسبوع يتسبب فى زيادة فرص الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة 35%، والوفاة بإثر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 17%.

وأشار الرئيس التنفيذى للشركة، أجاى جولانى، إلى أن الفكرة من ذلك التطبيق هى مساعدة الموظفين على تحقيق توازن جيد بين العمل والاستمتاع بالحياة وقضاء وقت مع العائلة والأحباء.