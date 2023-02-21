جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن هاتفها الجديد "Vivo V27e" يأتى بشاشة من نوع "OLED" ودقة وضوح تبلغ 1080 × 2400 بيكسل، مع جودة "Full HD +". ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، وتبلغ دقة الأساسية 64 ميجابيكسل بالإضافة إلى استمتاع بميزة التثبيت البصرى "OIS". ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى تبلغ مساحتها 8 جيجابايت، و128 أو 256 جيجا بايت من مساحة التخزين الأساسية، بالإضافة إلى بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4600 مللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيفو تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد «Vivo V27e» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.