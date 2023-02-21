تجمل بالأخلاق.. سلوكيات ركوب المصعد (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبادرة "تجمل بالأخلاق"، يرصد الإنفوجراف التالى، سلوكيات ركوب المصعد، وفق موقع inclinator. انتبه لاتجاه المصعد تحدث بصوت منخفض ضع فى الاعتبار المساحة العامة كن لطيفا عند الضغط على الأزرار الانتظار حتى خروج الناس من المصعد الدخول إليه بشكل لائق من دون تدافع.

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