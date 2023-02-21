تقارير: إريكسون تخطط لطرد 1400 موظف (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وكانت الشركة قد أعلنت فى وقت سابق عن خطط لخفض التكاليف بمقدار 880 مليون دولار بحلول نهاية عام 2023 مع تباطؤ الطلب فى بعض الأسواق، بما فى ذلك أمريكا الشمالية.

ووفقًا لموقع "إنديا توداي" قال مصدران مقربان من إنه من المرجح الإعلان عن المزيد من التخفيضات فى الوظائف، والتى تبلغ عدة آلاف فى دول أخرى، خلال الأيام المقبلة.

كانت آخر مرة أجرت فيها إريكسون تخفيضات كبيرة فى عام 2017 عندما قامت بتسريح آلاف الموظفين وركزت على الأبحاث لإخراج الشركة من الخسائر.

كانت الشركة تتفاوض مع نقابة موظفيها فى السويد لأشهر حول كيفية التعامل مع تخفيضات التكاليف.

وقال متحدث باسم الشركة إنه تم الآن التوصل إلى اتفاق مع النقابات السويدية بشأن كيفية إدارة التخفيضات فى عدد الموظفين، مضيفًا أن الشركة تعتزم إجراء التخفيضات من خلال برنامج طوعى.

وفى سياق ذى صلة، أعلنت أمازون عن تسريح 18 ألف موظف فى وقت سابق من هذا العام، فى حين كشفت "جوجل" أنها ستنهى 12 ألف شخص، كما أعلنت "مايكروسوفت" رسميًا أنه سيتم تسريح 11 ألف موظف بشكل تدريجى.