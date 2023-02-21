بمثابة معلم سياحى.. قط سمين يلفت الأنظار فى بولندا

جدة - نرمين السيد - وأثارت صور القط حالة من الدهشة لدى السكان، بعد أن أصبح بمثابة معلم سياحى يأتى الزوار لرؤيته. واستحوذ القط "جاسيك" على قلوب زوار مدينة "شتشيتسين" البولندية، بسبب مظهره السمين، وفقا لصحيفة "الديلى ميل" البريطانية. وأشارت الصحيفة إلى أن السياح يعتادون على زيارة مدينة "شتشيتسين"، والمعالم التاريخية والمتاحف وذلك فى جولة مع القط "جاسيك" لمظهره المميز بالسمنة. ويعيش القط فى صندوق خشبى يطعمه المارة فى الشوارع، ويشعر السكان بالقلق عليه بسبب زيادة وزنه.

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