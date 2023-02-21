العثور على مرحاض أثرى فى الصين (صور)

جدة - نرمين السيد - المرحاض عثر على أجزاء منه وسط أنقاض قصر فى مدينة يويانغ القديمة (موقع يوييانغ الأثرى) بمدينة شيان فى مقاطعة شنشى الصيف الماضى، وتم تجميعها معا لعدة أشهر قبل أن يكشف الباحثون عن التفاصيل قبل أيام.

ويعتقد أن المرحاض استخدمه تشين شياوجونغ (381-338 قبل الميلاد) أو والده تشين شيانجونغ (424-362 قبل الميلاد) من مملكة تشين خلال الحرب.

وأوضح ليو روى، الباحث فى معهد علم الآثار فى الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وأحد أعضاء فريق التنقيب: "إنه المرحاض الأول والوحيد الذى يتم اكتشافه فى الصين".

وأضاف أنه تم وضع وعاء المرحاض بالداخل، مع وجود أنبوب يؤدى إلى حفرة فى الهواء الطلق، والخدم ربما كانوا يسكبون الماء فى المرحاض فى كل مرة يتم استخدامه فيها.