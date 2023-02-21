تفاصيل جديدة عن هاتف جوجل المنتظر Pixel Fold القابل للطى

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن الهاتف سيكون أكبر حجمًا وأثقل وزنًا من الهواتف القابلة للطى الموجودة حاليًا، وسيحمل فى المقابل بطارية كبيرة قد تكون الأكبر فى فئة الهواتف القابلة للطى.
وأوضحت التقارير أن الهاتف سيكون شبيهًا لهاتف Oppo Find N2 من حيث الشكل، وسيأتى بنفس الطول الذى يبلغ 140 ميليمترًا، لكنه أعرض بعرض يبلغ قرابة 80 ميليمترًا.
وتسمح الشاشة العريضة بتجربة استخدام أفضل لتعدد المهام، حيث تتيح شاشة الجهاز، فيمكن تشغيل تطبيقين كاملين جنبًا إلى جنب لدى فتح الشاشة بمساحة كافية لكل تطبيق وذلك على عكس الهواتف الأخرى القابلة للطى التى تظهر فيها التطبيقات أصغر حجمًا ما لا يقدم تجربة استخدام مثلية.
ومن المتوقع أن يتجاوز وزن Pixel Fold وزن هاتف Z Fold 4 الذى يبلغ 263 جرام، للمقارنة.
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