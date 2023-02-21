تسرب غاز السخان.. كيف يمكن الوقاية من القاتل الصامت؟

جدة - نرمين السيد - كيفية الوقاية من تسرب غاز السخان

تلك الأدوات المفيدة، والقاتلة فى الوقت ذاته، لابد من اغتنام فوائدها، وفى الوقت ذاته الحذر الشديد من أضرارها، والتى تتمثل فى تسرب الغاز من أى جهة منها؛ نتيجة الخلل فى التوصيل أو عدم اتخاذ إجراءات الوقاية منها.

خلال السطور التالية نوضح لكم فى عدة نقاط أهم الإجراءات التى لابد من اتخاذها؛ لمواجهة هذا القاتل والقضاء عليه قبل أن يفتك بنا.

كيفية الوقاية من تسرب غاز السخان

ولـ الوقاية من تسرب غاز السخان، ذكر موقع "ميدس وفت" أنه يجب اتباع عدة خطوات، وهى:

يجب توفير مصدر تهوية عند تركيب السخان الغاز فى البيت.

التأكيد أكثر من مرة بواسطة الفنى المختص من سلامة وأمان الغاز للاستخدام وتجربته أكثر من مرة لفترة مناسبة.

فى حالة عدم إمكانية توفير مصدر تهوية فى الحمام يمكن تصميم وتخصيص جزء مغطى للاستحمام مع ترك باب الحمام مفتوحا للتهوية.

ولـ الوقاية من تسرب غاز السخان؛ يجب أن يكون هناك مصدر تهويه فى حالة الاستحمام بالماء الساخن وذلك لتقليل حالات الإغماء أو التسمم بواسطة بخار الماء وغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الغاز الطبيعى فى السخان.

يجب وضع سخان الغاز الجديد على بعد متر واحد على الأقل من جميع الأشياء التى من الممكن أن تكون قابلة للاشتعال، بما فى ذلك الأخشاب أو الستائر والاثاث، والصناديق.

يجب التأكد من آمان توصيلات مواسير الغاز إلى المنزل، والتأكد أنها متصلة بالشكل الصحيح، وعدم مرورها قرب مصدر للحرارة أو المياه والرطوبة الزائدة.

كيفية الوقاية من تسرب غاز السخان

التأكد من أن الموقد مؤمن بإحكام، وذلك عن طريق الفحص الدائم للأجهزة بحثًا عن البلى والتآكل والتأكد من صيانتها بانتظام.

فحص أنابيب غاز البترول المسال بعد كل إعادة تعبئة قبل الاستخدام.

مراجعة صيانة توصيلات البوتاجاز والسخان دوريا كل 3 اشهر للتأكد من سلامة الاستخدام.

يجب إيقاف تشغيل مصدر الغاز للتأكد من عدم وجود أى تسرب.

فتح جميع نوافذ الأبواب وأى تهوية لضمان دوران الهواء النقى فى المنزل.

يجب عدم استخدام الأجهزة الكهربائية، مثل الكمبيوتر والهواتف، لأن هذه الأشياء تسبب شرارة يمكن أن تؤدى إلى اشتعال الغاز المتسرب بالفعل.

وفى حالة استمرار تسرب غاز السخان وعدم معرفة المصدر، يجب الاتصال بشركة الغاز مباشرة والتواجد خارج الشقة حتى التأكد من انتهاء تسرب غاز السخان.

عدم التدخين أو استخدام أى لهب مكشوف، مثل الشمعة، وذلك لأنها قد تتسبب فى انفجار الغاز المتسرب ونشوب حريق.

كيفية الوقاية من تسرب غاز السخان

ولـ الوقاية من تسرب غاز السخان؛ يجب الاحتفاظ بمقبض الغاز بعيدًا عن متناول الأطفال عند عدم استخدامه.

التأكد من أن المطبخ أو الحمام جيدا التهوية للحصول على تدفق جيد للهواء فى حالة حدوث تسرب للغاز.

تثقيف جميع الأشخاص الموجودة فى المنزل بشأن إجراءات أمان أسطوانات الغاز، وكيفية استخدام أسطوانات الغاز والتعامل معها.