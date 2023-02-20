خبير لـ«السفيرة عزيزة»: سحب الصور الشخصية أقل مستويات الابتزاز الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - قال وليد عبدالمقصود، خبير أمن المعلومات، إن أقل مستويات الابتزاز الإلكترونى تعتمد على الصور الشخصية، وهى الملفات التى تكون موجودة على مسار معين بمساحة التخزين الخاصة بالموبايل، وفى حال جرى إرسالها بين المصور وأصدقائه فيستطيع المخترق أن يحصل على تلك الصور من خلال "واتس آب".





وأضاف "عبدالمقصود"، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة"، وتقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ورضوى حسن، والمُذاع على فضائية "dmc"، أن المخترقين يستخدموا أسلوبًا واحدًا فقط للوصول إلى مسار الصور الموجودة على الهاتف المحمول، حيث أن الفيروس عندما يصاب به الهاتف فيستطيع المخترق سحب صور معينة فى لقطة واحدة. وتابع: "لو حصل ابتذاذ من أيًا من المخترقين فأول حاجة يجب أن لا نعمله بلوك، ثم سرعة الإبلاغ للجهات المختصة، وأهم حاجة موبايلك وأنت بتكلمه تكون قافل بيانات الهاتف أو الاتصال بالإنترنت بشكل عام، والضحية بتنعدم الثقة عندها، وعندها رهبة أن حياتها اتشلت خالص".

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