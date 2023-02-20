لتسكنوا إليها.. الإفتاء تحذر: بعض المشاكل الزوجية تحدث بسبب التدخل العائلى

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن أكثر العلاقات الاجتماعية تأثيرًا على الزوجين هى العلاقة بين أسرَتى الزوج والزوجة، وفى بعض الأحيان تنجم المشاكل الزوجية بسبب التدخل العائلى فى شئون الزوجين، أو بسبب سوء الإرشاد العائلى لهما، كأن تستشير الزوجة أمها فى مشاكلها الزوجية، أو يستشير الزوج والدته، فيشيران عليهما من خلال تجاربهما الشخصية، وهى ليست ناجحة بالضرورة، فينعكس ذلك بالتأكيد على حياة الزوجين.





يشار إلى أن الإفتاء تقدم نصائح عديدة للأزواج خلال حملة (لتسكنوا إليها) عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى. وتنشر دار الإفتاء المصرية بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.

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