تعمل بنظام ChatGPT.. مايكروسوفت تختبر واجهة مستخدم Bing الجديدة للهواتف

جدة - نرمين السيد - وبالرغم من أن التحديث لا يزال مقصورًا على المختبرين، فقد أصدرت الشركة بالفعل نسخة الهاتف المحمول من واجهة مستخدم روبوت الدردشة فى Bing، كما أكد المستخدمين الأوائل الذين شاركوا لقطات الشاشة.

وأقدمت مايكروسوفت على تحسين واجهة مستخدم Bing الجديدة للأجهزة المحمولة، وتأتى مع عناصر تحكم أساسية مثل "أيقونة الميكروفون لإملاء الاستعلام بدون استخدام اليدين".

ويتميز روبوت دردشة Bing على الهاتف المحمول بإعداد "نغمة" يمنح المستخدمين خيار الاختيار من بين إجابات أكثر إبداعًا وأكثر دقة وأكثر توازنًا، ويتوقع البعض أن هذه الميزة هى طريقة مايكروسوفت لاستعادة نغمة Bing الأصلية، والتى تغيرت مع التحديثات الأخيرة.