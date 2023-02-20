فيديو نادر لحطام سفينة تيتانيك فى قاع المحيط

جدة - نرمين السيد - وكانت السفينة قد غرقت فى سنة 1912، واستمر البحث عن حطامها لسنوات طويلة.
وحتى سنة 1986، لم يتم العثور على حطام السفينة، وبعدها قام فريق من معهد "وودز هول" لعلوم المحيطات بالتقاط أول فيديو لبقايا تيتانيك.
يذكر أن الفيديو الجديد، جرى التقاطه بعد 11 جولة من الغطس فى مياه المحيط، ليظهر بهذا الشكل.
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