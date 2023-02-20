تجمل بالأخلاق.. السيطرة على الضحك فى الأوقات غير المناسبة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبادرة "تجمل بالأخلاق" يرصد الإنفوجراف التالى، خطوات هامة يمكن من خلالها عدم الوقوع فى تلك الأزمة. ـ عض الشفاه. ـ الإمساك بقلم. ـ التركيز على لون ما فى المكان. ـ اصرف تفكيرك إلى شىء جدى.

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