جدة - نرمين السيد - وقالت هيدالجو - حسبما أوردت قناة (بى إف إم) الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين - "إن برج إيفل سيتزين مساء الخميس المقبل بعلم أوكرانيا الأصفر والأزرق، وذلك تضامنا مع الشعب الأوكرانى".
وأوضحت القناة أن هذا الإجراء الرمزى يأتى بعد مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ولتأكيد دعم السلطات الفرنسية الثابت للشعب الأوكرانى.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التى تقرر فيها مدينة (باريس) إضاءة برج (إيفل) بألوان علم أوكرانيا، حيث أضاءت البرج فى فبراير عام 2022؛ بناء على طلب رئيس بلدية باريس؛ لإقامة ثلاث أمسيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إضاءة برج «إيفل» بألوان علم أوكرانيا.. الخميس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.