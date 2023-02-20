إضاءة برج «إيفل» بألوان علم أوكرانيا.. الخميس

جدة - نرمين السيد - وقالت هيدالجو - حسبما أوردت قناة (بى إف إم) الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين - "إن برج إيفل سيتزين مساء الخميس المقبل بعلم أوكرانيا الأصفر والأزرق، وذلك تضامنا مع الشعب الأوكرانى".

وأوضحت القناة أن هذا الإجراء الرمزى يأتى بعد مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ولتأكيد دعم السلطات الفرنسية الثابت للشعب الأوكرانى.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التى تقرر فيها مدينة (باريس) إضاءة برج (إيفل) بألوان علم أوكرانيا، حيث أضاءت البرج فى فبراير عام 2022؛ بناء على طلب رئيس بلدية باريس؛ لإقامة ثلاث أمسيات.